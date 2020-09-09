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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман

Российский социолог.


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Путин сейчас – враг Беларуси, опаснее Лукашенко. Именно на его деньгах, лжи и штыках держится режим кровавого Луки

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Враг приходит с Востока.

Лидеры белорусской оппозиции, обращаясь за поддержкой к российскому обществу и интеллигенции, демонстрируют полное непонимание ситуации. Общество в России давно вытоптано чекистскими носорогами, которые сейчас дожевывают последних вольно пасущихся травоядных.

Иных уж нет, а те далече. Гулять хоть и под присмотром, но относительно свободно можно только (пока) по Facebook. При всем желании многих порядочных россиян они ничем реально белорусам помочь не могут. Ведь общество в России не имеет никакого влияния на политику власти.

В сегодняшней ситуации из России в Беларусь может прийти (и идет уже) только кованый чекистский сапог, который растопчет не только ростки свободы, но и остатки суверенитета страны. Путин сейчас – враг Беларуси, опаснее Лукашенко. Именно на его деньгах, лжи и штыках держится режим кровавого Луки.

Дальше Кремль будет постепенно поглощать Беларусь по технологиям питерских рейдеров: вначале поставил свой менеджмент, потом – охрану, а затем приватизирует (аннексирует) страну.

Если революция провалится, через год-другой белорусы окажутся под двойным гнетом своих и российских правящих бандитов, многие лишатся работы на приватизированных и "оптимизированных" российскими олигархами предприятиях, а о свободе и Европе можно будет надолго забыть. Над Беларусью опустится железный занавес азиатской московской империи.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Беларусь, оппозиция, Кремль, аннексия, революция, Игорь Эйдман, суверенитет
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