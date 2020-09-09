США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси – Помпео

США призывают власти Беларуси освободить всех, кого несправедливо задержали после начала протестов, в том числе политолога Виталия Шклярова; Вашингтон может ввести дополнительные адресные санкции против ответственных за нарушение прав человека в Беларуси, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией с задержанием белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой и выдворением членов координационного совета оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента 8 сентября.

"Соединенные Штаты в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных адресных санкций для привлечения к ответственности лиц, причастных к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси", – сказано в заявлении.

Власти страны должны начать "конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества", добавил Помпео.

"Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех, кто был несправедливо задержан, включая американского гражданина Виталия Шклярова", – подчеркнул он.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Кроме того, на связь перестали выходить Родненков и Кравцов.

Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что Кравцов, Родненков и Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину.

Госпогранслужба Украины позже сообщила, что Родненков и Кравцов находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Позже Кравцов и Родненков рассказали, что их задержали в Минске и провезли через белорусский пограничный пункт. Когда они уже находились на нейтральной территории, к ним силой посадили Колесникову – она кричала, что никуда не поедет, после чего порвала свой паспорт, вылезла через окно автомобиля и направилась обратно к белорусской границе.

9 сентября стало известно, что Колесникову арестовали, она находится в минском СИЗО.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.