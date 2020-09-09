Боровой: Для Лукашенко уже присмотрена дача на Рублевке

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко после ухода с должности будет жить в России на Рублевке. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил бывший депутат Госдумы РФ, российский политический обозреватель Константин Боровой.

"С Лукашенко все ясно. Я не уверен, но думаю, что на Рублевке уже присмотрена дача или рядом с Рублевкой. Он там будет жить. Все зависит на самом деле от того, какое количество преступлений он совершит", – сказал он, отвечая на вопрос, чем Лукашенко закончит.

Экс-депутат Госдумы отметил, что не видит его президентом Беларуси в дальнейшем.

"При такой ненависти со стороны общества, народа... Я не очень понимаю. Это очень серьезная психологическая травма, в частности для самого Лукашенко – жить, существовать в этих условиях ненависти. Я тут видел один плакат, который мне очень понравился: "Саша, мы тебя ненавидим бесплатно". Это ответ на его реплики, что кто-то финансирует эту ненависть", – объяснил Боровой.

Боровой: С Путиным я пересекался один раз. Он тогда был мальчиком, который приносил чай. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Сам Лукашенко 8 сентября заявил, что "просто так не уйдет" с должности.

Рублевка – неофициальное название территории в Подмосковье, известной имениями бывшей и нынешней российской элиты.