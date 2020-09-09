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В Минске силовики взломали дверь квартиры Колесниковой и провели обыск

Белорусские правоохранители завершили обыск в квартире оппозиционерки Марии Колесниковой, из ее квартиры они вынесли коробки, в которых могли находиться документы или ноутбук.

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Колесникову арестовали 9 сентября
Колесникову арестовали 9 сентября
Фото: EPA

Белорусские силовики 9 сентября провели обыск в квартире члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом в Telegram сообщает "Еврорадио".

О начале обысков журналисты сообщили в 10.49. Сотрудники правоохранительных органов в балаклавах и штатском не позволяли журналистам войти в подъезд и подойти к двери квартиры оппозиционерки, ссылаясь на следственные действия.

Обыск закончился около 11.20. Журналисты видели, как силовики выносили коробки, в которых могли быть документы и ноутбук.

По окончании обыска журналисты подошли к квартире Колесниковой и увидели, что ее дверь взломана.  Сквозь щель они также заметили, что по квартире разбросана обувь, а на полу стоял чемодан. Соответствующие фото опубликованы в Telegram "Еврорадио".

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Кроме того, на связь перестали выходить пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что Кравцов, Родненков и Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. 

Госпогранслужба Украины позже сообщила, что Родненков и Кравцов находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Позже Кравцов и Родненков рассказали, что их задержали в Минске и провезли через белорусский пограничный пункт. Когда они уже находились на нейтральной территории, к ним силой посадили Колесникову – она кричала, что никуда не поедет, после чего порвала свой паспорт, вылезла через окно автомобиля и направилась обратно к белорусской границе.

9 сентября стало известно, что Колесникову арестовали, она находится в минском СИЗО №1.

Теги: Беларусь, обыск, Минск, силовики, Мария Колесникова, протесты в Беларуси
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