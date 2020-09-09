Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская отметила, что протесты в стране никогда не были борьбой против России, как это пытаются выставить российские пропагандисты.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призвала россиян не верить пропаганде о событиях в Беларуси. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram ее пресс-службы.

"Российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода [президента Беларуси Александра] Лукашенко. К выборам 2020 года Лукашенко подошел без шанса на переизбрание, без реальной поддержки в результате многолетнего кризиса экономики, неготовности граждан мириться с отсутствием базовых прав и свобод", – заявила она.

Из-за отсутствия поддержки, по словам оппозиционерки, Лукашенко стал не допускать к выборам независимых кандидатов, бросал их в тюрьмы и выдворял из страны, а также отказывался от международных наблюдателей и препятствовал праву белорусских граждан в наблюдении за выборами.

Тихановская подчеркнула, что во время выборов были установлены тысячи нарушений, а также случаи давления на членов избиркомов, которых заставляли переписывать протоколы.

"Легитимность Лукашенко не признана большинством стран, а главное – ее не признают и никогда не признают сами белорусы, которые вышли на улицы сразу после выборов и до сих продолжают выходить по всей стране... Ни на каком этапе это не была борьба против России и уверена – не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающими обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами", – добавила она.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.