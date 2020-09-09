Семья из Беларуси попросила в Украине международную защиту – ГПСУ

По данным Госпогранслужбы Украины, в последнее время к украинским властям с просьбой предоставить защиту обратились 15 граждан Беларуси.

Семья из Беларуси обратилась к украинским пограничникам с просьбой получить международную защиту в Украине. Об этом 9 сентября проинформировала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

"Двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусском участке границы в пределах Черниговской области. Во время пограничного контроля граждане сразу обратились к военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране", – говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что его семья некоторое время чувствовала давление со стороны правоохранительных органов Беларуси, "однако из страны решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело, связанное со взяточничеством".

"Иностранцам разъяснен порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформлено разрешение на въезд в Украину в установленном порядке... Отметим, что за последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины относительно получения защиты обратились 15 граждан Беларуси", – объяснили в пограничном ведомстве.

Госпогранслужба уведомила Государственную миграционную службу об обращении для получения защиты.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

27 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что граждане Беларуси, у которых возникли проблемы на родине, могут приехать в Украину.

8 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что граница Украины открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях.