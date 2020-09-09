У России и Беларуси разные политические культуры и политический ландшафт – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что нельзя проводить параллели между ситуацией в Беларуси и в РФ.

Песков: Беларусь и РФ создали Союзное государство, но все же это два разных государства Фото: EPA

Россия и Беларусь страны с разными политическими тенденциями, политической культурой и политическим ландшафтом, поэтому в Кремле не допускают развития в РФ протестов, аналогичных белорусским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс-Запад".

Он считает, что не стоит проводить параллели и обобщения, потому что хоть Беларусь и РФ создали Союзное государство, но все же это два разных государства.

Песков своим комментарием ответил на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко российским журналистам о том, что "если Беларусь рухнет, следующая будет Россия". Он отметил, что власти РФ ошибаются, думая, что смогут справиться с оппозиционными протестами, так как ни у кого нет возможности блокировать Telegram-каналы.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.