Лукашенко о появлении с автоматом: Американцы с космоса, сволочи, видят все и сразу дали в Варшаву сигнал, что мой вертолет поднялся

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что США "с космоса" следят за его передвижением по Минску. Об этом, комментируя свое появление с автоматом на публике 23 августа, он заявил в интервью, которое транслировал российский телеканал RT.
"У меня во Дворце независимости ситуационный центр. Я вижу все, что делается в Минске, со всех камер. Вы помните, они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали, и Дворец независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда – рядом в Дроздах, буквально в двух километрах, у меня вертолет в резиденции. Я думаю, я должен посмотреть, что там творится. Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все, и они сразу в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся. И как только президентский вертолет поднялся, [протестующие] побежали. Они начали расходиться. Ну я облетел, посмотрел, что происходит. Но какая-то кучка боевиков осталась", – утверждает Лукашенко.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко появлялся с автоматом публично два раза. Первый раз это было вечером, 23 августа, у Дворца независимости. В это время Лукашенко облетал город на вертолете и наблюдал за протестами. Он приземлился возле Дворца независимости, вышел из вертолета с автоматом без магазина и уточнил у охраны, остался ли "кто-то еще там". Президента Беларуси сопровождал его 15-летний сын Николай в бронежилете, штурмовом шлеме и с автоматом.
30 августа фотографию Лукашенко с автоматом в руках прислала журналистам его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в ответ на вопрос о его местонахождении. Президента Беларуси сфотографировали перед Дворцом независимости в белой рубашке и бронежилете.