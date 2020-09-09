Лукашенко о появлении с автоматом: Американцы с космоса, сволочи, видят все и сразу дали в Варшаву сигнал, что мой вертолет поднялся

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Дворец независимости в Минске был защищен от протестующих, так как власти страны просчитали, что участники митингов "ринутся" туда.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что США "с космоса" следят за его передвижением по Минску. Об этом, комментируя свое появление с автоматом на публике 23 августа, он заявил в интервью, которое транслировал российский телеканал RT.

"У меня во Дворце независимости ситуационный центр. Я вижу все, что делается в Минске, со всех камер. Вы помните, они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали, и Дворец независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда – рядом в Дроздах, буквально в двух километрах, у меня вертолет в резиденции. Я думаю, я должен посмотреть, что там творится. Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все, и они сразу в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся. И как только президентский вертолет поднялся, [протестующие] побежали. Они начали расходиться. Ну я облетел, посмотрел, что происходит. Но какая-то кучка боевиков осталась", – утверждает Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко появлялся с автоматом публично два раза. Первый раз это было вечером, 23 августа, у Дворца независимости. В это время Лукашенко облетал город на вертолете и наблюдал за протестами. Он приземлился возле Дворца независимости, вышел из вертолета с автоматом без магазина и уточнил у охраны, остался ли "кто-то еще там". Президента Беларуси сопровождал его 15-летний сын Николай в бронежилете, штурмовом шлеме и с автоматом.

30 августа фотографию Лукашенко с автоматом в руках прислала журналистам его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в ответ на вопрос о его местонахождении. Президента Беларуси сфотографировали перед Дворцом независимости в белой рубашке и бронежилете.