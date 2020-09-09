Лукашенко: Путин говорит: "Ты поддержи Зеленского. Он молодой, неопытный. Поговори с ним по-отечески"

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, он говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что российский лидер Владимир Путин "не имеет цели оттяпать всю восточную Украину".

По словам Лукашенко, он говорил с Зеленским (на фото) о "многих жизненных вопросах" Фото: ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ, которое вышло в эфир RT 9 сентября, заявил, что российский лидер Владимир Путин просил его поддержать президента Украины.

Об этом Лукашенко сказал, рассуждая о том, что украинцы "его поучают".

"Даже Зеленский! Ладно, пусть уже те отмороженные бывшие... Но даже Зеленский, которого я всячески поддерживал. И это одобрял Путин, говорил: "Ты его поддерживай. Поддержи там, поддержи там. [Он] молодой, неопытный. [...] Поговори с ним – ну так, по-отечески. Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним". Я поехал на форум регионов туда [в Украину], поговорил. Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели – Киев захватить, оттяпать всю восточную Украину. Путину хватает России", – заявил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, он говорил с украинским коллегой о "многих жизненных вопросах".

Лукашенко назвал Зеленского "понимающим человеком".

"Ко мне хорошо относился. Бах – заявление [по поводу выборов в Беларуси]. Почему? Американцы написали. Так как [канцлеру Германии Ангеле] Меркель, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону и другим написали из центра под Варшавой и сказали: "Вот это, это и это скажи", и они говорили. Вот недавно", – подытожил президент Беларуси.

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Ему 42 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.