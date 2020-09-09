Боровой: Ситуация с Крымом и Донбассом была осознанным решением НАТО – уступить Путину, попробовать этого зверя накормить свежим мясом

Запад целенаправленно не реагировал должным образом на действия президента РФ Владимира Путина, когда он в 2014 году начал аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский политик, бывший депутат Госдумы РФ, политический обозреватель Константин Боровой.

"Примерно за месяц я криком кричал, что готовится это преступление, и обращался по своим каналам во все международные институты, обращался к американским спецслужбам, между прочим. И они отвечали, что "у нас нет никаких признаков этого". К сожалению, – я и об этом пишу в своей книге, которая уже вышла на русском и английском языке, – эти события – захват Крыма – не могли пройти без очевидного и хорошо выраженного отсутствия реакции. Путин после Грузии, где его остановили американцы, если бы не был уверен, что его не остановят, не полез бы в Крым. Он был уверен, что его не остановят. И я об этом пишу. И нахожу причины. И в книге объясняю, что это было осознанное решение и НАТО, и американцев – уступить Путину, попробовать этого зверя накормить свежим мясом", – сказал Боровой.

Политик отметил, что у него по этому поводу "были источники, был анализ и были ощущения".

Он считает, что решение Запада по поводу Крыма и Донбасса было осознанным.

"Один из заместителей генерального секретаря НАТО реализовывал его. Политическая группа, которая была у власти в Соединенных Штатах, добивалась сотрудничества с Кремлем. И они, по существу, пожертвовали Украиной ради успокоения Кремля и сотрудничества. Если вы помните, перед этим эту кнопку известную, на которой должно было быть написано "перезагрузка", а было написано "перегрузка", [экс-вице-президент США] Хиллари Клинтон вручала [главе МИД РФ Сергею] Лаврову. Это была концепция, идея сотрудничества", – объяснил Боровой.

По его словам, такая идея "появилась еще в начале 2000-х годов".

Боровой: С Путиным я пересекался один раз. Он тогда был мальчиком, который приносил чай. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.