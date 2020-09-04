Боровой: Протесты, как в Хабаровске, будут распространяться по регионам. Когда очагов станет много – никаких денег и сил для подавления не хватит

Бывший депутат Госдумы РФ, российский политик и обозреватель Константин Боровой считает, что массовые протесты в Хабаровске, которые продолжаются с июля, вызваны недовольством российских регионов политикой центральных властей. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером.

"Протесты в Хабаровске – это дезинтеграция империи, продолжение дезинтеграции СССР. Это процесс, который до сих пор не завершен и непонятно, когда будет завершен. Он идет. Регионы хотят самостоятельности, независимости. Это просто невыгодно уже – сосуществовать с этим центром империи, который высасывает все возможные соки. На этом, кстати, было основано желание стран Балтии, Украины и других государств стать независимыми. Простые граждане видят, как регионы беднеют, становятся нищими, как происходит переход от вотчины к опричнине", – сказал Боровой.

Он считает, что, несмотря на продолжающиеся протесты, российские власти не пойдут на уступки митингующим.

"Думаю, что нет. Для центра – для Путина, для его окружения – это вопрос спасения власти. Уступки, отказ от жесткого управления – это потеря власти", – отметил эксперт.

Гордон уточнил, как дальше тогда, по мнению Борового, будут развиваться события в Хабаровске.

"Мы с вами понимаем, видим, как это происходит в других местах – забастовки, ослабление власти, ослабление власти Кремля", – предположил политик.

Боровой убежден, что подобные акции вскоре начнутся и в других регионах.

"По-видимому, Кремль рассматривает это как инфекцию, как заражение так сказать, с которым надо бороться, лечить... Но это явление будет шириться, распространяться [по регионам]. Оно началось не с Хабаровска. Был Екатеринбург, до этого Кавказ реагировал в самых разных местах... Это большой процесс. Кремль использует разные инструменты для его подавления. Например, подкуп, пытается забросать деньгами. В некоторых случаях это помогает. Но когда этих очагов станет много – никаких денег и сил [для подавления] не хватит. Проблема ведь уже не только с финансированием регионов, финансированием элит, но и с финансированием силовых структур", – сказал Боровой.

Интервью с Боровым выйдет на YouTube-канале "Дмитрий Гордон". Трансляция начнется в 18.00.

Протесты в Хабаровске начались после того, как Следственный комитет Российской Федерации 9 июля задержал губернатора края, бывшего депутата Госдумы РФ от ЛДПР Сергея Фургала. Российские правоохранители считают его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сам Фургал категорически отвергает обвинения. С 10 июля он находится под арестом.

С 11 июля в Хабаровске продолжаются многотысячные акции в поддержку Фургала.

Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".