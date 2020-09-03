В России суд продлил арест Фургала. В его поддержку протестуют в Хабаровске

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Басманный суд Москвы оставил под арестом до 9 декабря. Судья отметила, что состояние подозреваемого этому не препятствует.

3 сентября Басманный суд Москвы продлил до 9 декабря арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РБК.

Судья удовлетворила требование следствия, которое и просило оставить Фургала под стражей еще на три месяца.

"Фургал обвиняется в совершении особо тяжких преступлений. Данных о состоянии Фургала, свидетельствующих о препятствиях его нахождению под стражей, нет", – сказала судья.

Подозреваемый заявил в суде, что считает политическим возбужденное в отношении него уголовное дело "с целью устранения как политического управителя".

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия". Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает.

По данным СМИ, бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков дал показания, что Фургал причастен к убийству и покушению.

После того, как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала утром 9 июля, в Хабаровске начались акции протеста.

Басманный суд Москвы 10 июля арестовал задержанного губернатора на два месяца. С 11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку Фургала. Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".

20 июля временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначили Михаила Дегтярева.