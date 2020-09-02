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На Фургала показания о его причастности к убийствам дал бывший деловой партнер – СМИ

Источник ТАСС утверждает, что Николай Мистрюков согласился сотрудничать с российскими правоохранителями в уголовном деле, где фигурирует его бывший деловой партнер, экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

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Фургала арестовали 10 июля
Фургала арестовали 10 июля
Фото: ЕРА

Николай Мистрюков, бывший деловой партнер арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, признал вину в организации убийств. Об этом ТАСС сообщил 2 сентября источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства утверждает, что Мистрюков пошел на сделку со следствием и заключил досудебное заключение о сотрудничестве. Он заявил следствию о причастности Фургала к организации убийства и покушения на убийство хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.

По данным ТАСС, показания на Фургала дал также осужденный за вымогательство экс-сотрудник МВД Владимир Першин, который "находится под госзащитой".

Свою вину из фигурантов дела Фургала якобы признал только Мистрюков.

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия". Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает.

После того, как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала утром 9 июля, в Хабаровске начались акции протеста.

Басманный суд Москвы 10 июля арестовал задержанного губернатора на два месяца. С 11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку Фургала. Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".

20 июля временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначили Михаила Дегтярева.

Теги: убийство, следствие, покушение, Хабаровский край, губернатор, сделка, сотрудничество, Сергей Фургал
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