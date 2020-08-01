В Хабаровске четвертую неделю продолжаются протесты в поддержку арестованного экс-губернатора

В Хабаровской городской администрации заявили, что на акцию в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала вышло около 3,5 тыс. человек.

В Хабаровске (Россия) четвертую неделю продолжаются массовые акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергей Фургала.

Как сообщается на сайте городской администрации, на акции в центре города собралось около 3,5 тыс. человек.

"Как и прежде, акция проходит мирно с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание", – заявили в мэрии.

Портал DVHUB.ru отмечает, что участников акции "не так уж мало, учитывая погодные условия" – сегодня в Хабаровске шел проливной дождь.

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Видео: РБК / YouTube

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия".

Его задержали утром 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает. Как пишет "Сибирь.Реалии", местные жители "уверены в политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начали проводить акции в поддержку Фургала. Субботние акции 11-го, 18-го и 25 июля называют самыми массовыми митингами в истории Хабаровска. По разным оценкам, в них принимали участие до 50–60 тыс. человек.