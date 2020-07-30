Протесты в Хабаровске. Губернатор края Дегтярев заявил о присутствии на акциях провокаторов из Грузии

Врио губернатора Хабаровского края России Михаил Дегтярев уверен, что никаких организаторов первых акций не было.

Протесты в Хабаровске начались после того, как задержали Фургала Фото: EPA

Врио губернатора Хабаровского края (Россия) Михаил Дегтярев сообщил об участии якобы провокаторов из Грузии в акциях в поддержку бывшего главы главы области Сергея Фургала. Об этом он заявил в интервью RTVI.

Дегтярев уверен, что никаких организаторов первых акций не было. Однако, по его мнению, после того как акции приобрели массовый характер, на них "слетелись все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы". Дегтярев также добавил, что часть провокаторов приехала из Грузии.

Протесты в Хабаровске начались после того, как Следственный комитет Российской Федерации задержал Фургала. Его обвинили в организации покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Он все обвинения отвергает.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку Фургала. 25 июля состоялся самый многолюдный протест – число участников марша превосходило 50 тыс. человек.

Фургал – бывший депутат российской Госдумы от ЛДПР. В 2018 году выиграл выборы губернатора Хабаровского края, победив кандидата от партии "Единая Россия".