В Хабаровске арестовали водителя "фургаломобиля"

Житель Хабаровска Ростислав Буряк выезжал на акции протеста на фургоне, обклеенном фотографиями бывшего губернатора Сергея Фургала и лозунгами в его поддержку. Суд дал водителю восемь суток админареста.

Суд в Хабаровске 28 июля арестовал на восемь суток водителя "фургаломобиля" Ростислава Буряка, который участвовал в акциях в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Об этом "МБХ медиа" сообщил адвокат Виталий Тыхта.

Он сказал, что решение будет обжаловано.

Буряка задержали полицейские и составили на него протокол о создании помех движению транспорта на митинге.

Из-за задержания Буряка 28 июля протестующие изменили обычный маршрут шествия и провели акцию у здания суда. Они скандировали "Отпускай" и "Хабаровск своих не бросает", информируют "Грани".

"Фургаломобиль" в течение последних двух недель возглавлял протестные марши. Это синий микроавтобус, обклеенный фотографиями Фургала и лозунгами "Я/мы Сергей Фургал", на боку неоновой краской сделана надпись "Услышьте нас".

Протесты в Хабаровске начались после того, как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала. Его обвинили в организации покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Он все обвинения отвергает.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку Фургала. 25 июля состоялся самый многолюдный протест – число участников марша превосходило 50 тыс. человек.

Фургал – бывший депутат российской Госдумы от ЛДПР. В 2018 году выиграл выборы губернатора Хабаровского края, победив кандидата от партии "Единая Россия".