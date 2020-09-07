Экс-разведчик КГБ Швец: В Кремле ожидают начала массовых протестов и волнений в России

Навального отравили для того, чтобы он не смог возглавить возможные массовые протесты в России – Швец Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В Кремле ожидают начала массовых протестов в России – они готовятся в рамках ползучего государственного переворота. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец, эмигрировавший в США 25 лет назад и ставший там аналитиком бизнес-разведки.

По его словам, российского оппозиционера Алексея Навального отравили для того, чтобы он не смог возглавить протесты, за подготовкой к которым в России стоит целая группа товарищей.

"Прежде всего – верхушка ФСБ во главе с товарищем [Николаем] Патрушевым, который как секретарь Совета безопасности прикрывает зонтиком всю эту организацию... Они готовятся к массовым протестам в России, их цель – возглавить эти протесты. А для того, чтобы их люди могли возглавить эти процессы, им нужно убрать тех людей, которые им неподконтрольны и которые могут сыграть роль хейтеров. Таким одним из последних могикан после убийства [российского политика Бориса] Немцова был Алексей Навальный", – заявил Швец.

По мнению экс-разведчика, в Кремле ожидают начала массовых протестов в России уже в скором времени в связи с общим экономическим упадком в стране, в связи с ухудшением прежде всего материального положения людей.

"Это как вот из теории ленинской о том, что такое революционная ситуация. То есть уровень жизни падает до критического – а может быть, и ниже критического – уровня. Плюс он уже осточертел. Так же, как [президент Александр Лукашенко] Лука – в Беларуси. Так же этот осточертел в России. И [это] чувствуется", – уточнил он.

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