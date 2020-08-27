ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-разведчик КГБ Швец: После университета КГБ я, условно, попал в такую команду, как "Барселона", а Путин – во второй состав урюпинского "Газмяса"

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец выразил мнение, что Путин продержался во власти 20 лет, потому что "судьба была благосклонна".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Швец не согласен, что Путин "умнейший человек"
Швец не согласен, что Путин – "умнейший человек"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что после учебы он и Путин попали в разные "команды".

Журналист попросил прокомментировать, что Швец после учебы в вузе стал сотрудником резидентуры КГБ в Вашингтоне, а Путин – "скромным директором дома культуры в Дрездене".

"Я вам скажу так, чтобы было понятно для любителей футбола. Я попал в такую команду, как "Барселона"... А Путина послали во второй состав урюпинского "Газмяса". Вот где-то примерно так", – объяснил экс-разведчик.

Он также выразил сомнения в том, что Путин – "умнейший человек".

"Как говорил [российский бизнесмен Борис] Березовский после того, как Путина сделали президентом: "В следующий раз дайте мне табуретку и первый общенациональный канал телевидения – и я эту табуретку сделаю президентом", – отметил Швец.

Он считает, что Путин продержался у власти в России потому, что "судьба так была благосклонна".

Экс-разведчик КГБ Швец: Возможные преемники Путина – Патрушев и Медведев. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

В 1970 году Путин поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1975 году. В конце 70-х – начале 80-х годов окончил московскую Высшую школу КГБ №1, говорится на сайте Путина.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

"Барселона" играет в футбольном топ-дивизионе Испании, о существовании команды "Газмяс" в Урюпинске информации нет.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Барселона, КГБ, Юрий Швец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кравец, заболевшая СOVID-19, рассказала о самочувствии
Кравец, заболевшая СOVID-19, рассказала о самочувствии
Кекелия стала ведущей программы на "1+1" вместо Tayanna
Кекелия стала ведущей программы на "1+1" вместо Tayanna
"Пример молодым". 66-летняя Вайкуле занялась бобслеем
"Пример молодым". 66-летняя Вайкуле занялась бобслеем
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
Хопкинс показал, как выглядит спустя 170 дней карантина
Хопкинс показал, как выглядит спустя 170 дней карантина
  "Суть". Экс-жена Бардаша из "Грибов" презентовала ролик. Видео
  "Суть". Экс-жена Бардаша из "Грибов" презентовала ролик. Видео
Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал двухлетнего сына
Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал двухлетнего сына
"Лида выглядит лет на 40", "Мама моложе дочери". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочкой
"Лида выглядит лет на 40", "Мама моложе дочери". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочкой
Питт был замечен на частном самолете в компании немецкой модели – СМИ
Питт был замечен на частном самолете в компании немецкой модели – СМИ
"Пикантно". Жена Бибера на камеру выставила ягодицы в высоких плавках
"Пикантно". Жена Бибера на камеру выставила ягодицы в высоких плавках
  Бебешко показал брата – известного в 90-е годы артиста Левка Дурка
  Бебешко показал брата – известного в 90-е годы артиста Левка Дурка
"Смешные куклы". Мадонна отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек с бойфрендом и старшими приемными детьми
"Смешные куклы". Мадонна отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек с бойфрендом и старшими приемными детьми
Избранница "танцующего миллионера" Вакки рассказала историю появления в их семье лабрадора Олафа
Избранница "танцующего миллионера" Вакки рассказала историю появления в их семье лабрадора Олафа
Остапчук надел кольцо на палец Горняк. Видео
Остапчук надел кольцо на палец Горняк. Видео
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
Калкин рассказал о своей необычной миссии, заставив поклонников почувствовать себя старыми
Калкин рассказал о своей необычной миссии, заставив поклонников почувствовать себя старыми
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках
"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS