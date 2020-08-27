ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-разведчик КГБ Швец: Профессор Соловей зовет народ, Русь, к топору

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец назвал российского политолога Валерия Соловья "активным мероприятием ФСБ".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Швец: Соловья пытаются вытолкнуть на более широкие каналы общественности
Швец: Соловья пытаются вытолкнуть на более широкие каналы общественности
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что российский политический аналитик, профессор Валерий Соловей связан с ФСБ.

"Профессор Соловей – это как раз и есть активное мероприятие ФСБ, цель которого – обеспечить транзит власти от [президента РФ Владимира] Путина к преемнику. У него два блока информации и сообщений, которые он делает, ссылаясь на свои якобы источники в Кремле. Это внутренний блок. о ситуации в России, и внешний. Что касается внутреннего блока... Профессор, ссылаясь на свои источники в администрации Кремля, прогнозирует, что уже в сентябре начнутся массовые волнения, акции протеста в России. Раньше он говорил, что они будут мирными. Сейчас он говорит, что они не будут уже мирными, а будут ожесточенными и, может быть, кровавыми. Он призывает народ выйти на улицы. Потому что, "если вы не выйдете, потом ваши дети, внуки скажут: "Папа, когда решалась судьба моя, моей страны, чего же ты дома-то сидел?" Профессор это талантливо делает. Он зовет народ, Русь, к топору", – сказал экс-разведчик.

По его словам, Соловей – "канал активных мероприятий ФСБ стратегический", его "пытаются вытолкнуть на все более широкие каналы общественности".

"Неопровержимое доказательство того, что это ФСБ, профессор изложил в рассказе о внешнеполитическом блоке: в вопросах, которые ему рассказывают его источники из Кремля. У меня вообще такое впечатление, что там есть две команды. Одна команда – это та, которая работает над тезисами. Вообще что такое активное мероприятие? Я буквально цитирую понятийный словарь российской разведки. Активное мероприятие – это доведение направленной информации до определенной аудитории с целью побудить эту аудиторию совершать или не совершать конкретные действия в интересах инстанции. "Инстанция" – это заказчик. Это Кремль чаще всего. Иногда бывает руководство спецслужбы. В "активахе", как мы ее называли, участвует исполнитель – тот, кто придумывает тезисы. Потому что чаще всего это тезисы, которые придумывают спецслужбы, а потом через каналы реализации их доводят до аудитории. То есть профессор – он у нас канал реализации активного мероприятия", – объяснил Швец.

Он отметил, что профессор Соловей рассказывает такие якобы полученные из Кремля сведения, что теоретически "должен уже с черным мешком быть вывезен и находиться минимум в "Лефортово".

"Целый ряд черных воронков должен подъезжать к ФСБ, потому что найти людей, которые могли сделать утечку, – это два часа. Чтобы выяснить связь этого профессора в Кремле – это надо, ну, день, не напрягаясь.

Экс-разведчик КГБ Швец: Возможные преемники Путина – Патрушев и Медведев. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

60-летний Валерий Соловей – историк по образованию.

12 августа 2020 года он в своем YouTub-канале призвал россиян выйти на акцию солидарности с "униженными и оскорбленными" людьми в Беларуси.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Беларусь, ФСБ, разведка, Валерий Соловей, спецслужбы, Юрий Швец, акции протеста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кравец, заболевшая СOVID-19, рассказала о самочувствии
Кравец, заболевшая СOVID-19, рассказала о самочувствии
Кекелия стала ведущей программы на "1+1" вместо Tayanna
Кекелия стала ведущей программы на "1+1" вместо Tayanna
"Пример молодым". 66-летняя Вайкуле занялась морским бобслеем
"Пример молодым". 66-летняя Вайкуле занялась морским бобслеем
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
Хопкинс показал, как выглядит спустя 170 дней карантина
Хопкинс показал, как выглядит спустя 170 дней карантина
  "Суть". Экс-жена Бардаша из "Грибов" презентовала ролик. Видео
  "Суть". Экс-жена Бардаша из "Грибов" презентовала ролик. Видео
Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал двухлетнего сына
Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал двухлетнего сына
"Лида выглядит лет на 40", "Мама моложе дочери". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочерью
"Лида выглядит лет на 40", "Мама моложе дочери". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочерью
Питт был замечен на частном самолете в компании немецкой модели – СМИ
Питт был замечен на частном самолете в компании немецкой модели – СМИ
"Пикантно". Жена Бибера на камеру выставила ягодицы в высоких плавках
"Пикантно". Жена Бибера на камеру выставила ягодицы в высоких плавках
  Бебешко показал брата – известного в 90-е годы артиста Левка Дурка
  Бебешко показал брата – известного в 90-е годы артиста Левка Дурка
"Смешные куклы". Мадонна отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек с бойфрендом и старшими приемными детьми
"Смешные куклы". Мадонна отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек с бойфрендом и старшими приемными детьми
Избранница "танцующего миллионера" Вакки рассказала историю появления в их семье лабрадора Олафа
Избранница "танцующего миллионера" Вакки рассказала историю появления в их семье лабрадора Олафа
Остапчук надел кольцо на палец Горняк. Видео
Остапчук надел кольцо на палец Горняк. Видео
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
Калкин рассказал о своей необычной миссии, заставив поклонников почувствовать себя старыми
Калкин рассказал о своей необычной миссии, заставив поклонников почувствовать себя старыми
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS