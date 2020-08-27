Экс-разведчик КГБ Швец: Профессор Соловей зовет народ, Русь, к топору

Бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что российский политический аналитик, профессор Валерий Соловей связан с ФСБ.

"Профессор Соловей – это как раз и есть активное мероприятие ФСБ, цель которого – обеспечить транзит власти от [президента РФ Владимира] Путина к преемнику. У него два блока информации и сообщений, которые он делает, ссылаясь на свои якобы источники в Кремле. Это внутренний блок. о ситуации в России, и внешний. Что касается внутреннего блока... Профессор, ссылаясь на свои источники в администрации Кремля, прогнозирует, что уже в сентябре начнутся массовые волнения, акции протеста в России. Раньше он говорил, что они будут мирными. Сейчас он говорит, что они не будут уже мирными, а будут ожесточенными и, может быть, кровавыми. Он призывает народ выйти на улицы. Потому что, "если вы не выйдете, потом ваши дети, внуки скажут: "Папа, когда решалась судьба моя, моей страны, чего же ты дома-то сидел?" Профессор это талантливо делает. Он зовет народ, Русь, к топору", – сказал экс-разведчик.

По его словам, Соловей – "канал активных мероприятий ФСБ стратегический", его "пытаются вытолкнуть на все более широкие каналы общественности".

"Неопровержимое доказательство того, что это ФСБ, профессор изложил в рассказе о внешнеполитическом блоке: в вопросах, которые ему рассказывают его источники из Кремля. У меня вообще такое впечатление, что там есть две команды. Одна команда – это та, которая работает над тезисами. Вообще что такое активное мероприятие? Я буквально цитирую понятийный словарь российской разведки. Активное мероприятие – это доведение направленной информации до определенной аудитории с целью побудить эту аудиторию совершать или не совершать конкретные действия в интересах инстанции. "Инстанция" – это заказчик. Это Кремль чаще всего. Иногда бывает руководство спецслужбы. В "активахе", как мы ее называли, участвует исполнитель – тот, кто придумывает тезисы. Потому что чаще всего это тезисы, которые придумывают спецслужбы, а потом через каналы реализации их доводят до аудитории. То есть профессор – он у нас канал реализации активного мероприятия", – объяснил Швец.

Он отметил, что профессор Соловей рассказывает такие якобы полученные из Кремля сведения, что теоретически "должен уже с черным мешком быть вывезен и находиться минимум в "Лефортово".

"Целый ряд черных воронков должен подъезжать к ФСБ, потому что найти людей, которые могли сделать утечку, – это два часа. Чтобы выяснить связь этого профессора в Кремле – это надо, ну, день, не напрягаясь.

Экс-разведчик КГБ Швец: Возможные преемники Путина – Патрушев и Медведев. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

60-летний Валерий Соловей – историк по образованию.

12 августа 2020 года он в своем YouTub-канале призвал россиян выйти на акцию солидарности с "униженными и оскорбленными" людьми в Беларуси.