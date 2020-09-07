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Экс-разведчик КГБ Швец: Путин скрывается от своего окружения, от потенциальных отравителей

Президент России Владимир Путин боится, что его отравят свои же. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

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Путин сейчас скрывается от потенциальных отравителей Швец
Путин сейчас скрывается от потенциальных отравителей – Швец
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В СССР была одна из самых мощнейших лабораторий по изготовлению различных ядов, сразу же после развала Союза какая-то часть из них оказалась в руках частных людей, но при режиме президента России Владимира Путина все это было зачищено.

Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец, эмигрировавший в США 25 лет назад и ставший там аналитиком бизнес-разведки.

"Люди из управления, которое занималось разработками этого яда, – многие из них просто были вышвырнуты на улицу. Я знал одного из них, который как раз занимался химией и готов был продать все что угодно, все свои знания и возможности, – но он не нашел покупателей, и поэтому вместе с командой, шарашкиной какой-то конторой, они ремонтировали дома и заборы в Московской области. То есть происходил полный крах. Это люди вот такой квалификации", – рассказал он.

По словам Швеца, при режиме Путина все это было зачищено.

"Почему? Потому что бесконтрольное наличие, бесконтрольное хождение по стране таких веществ опасно в том числе и этим лидерам. И я вам докажу, что у меня такое впечатление, что Путин сейчас, имея в виду возможности своих политических противников, сейчас просто скрывается от своего окружения... Он скрывается от потенциальных отравителей", — уверен экс-разведчик.

Швец практически исключил, что на данный момент такие вещества могут находиться в частных руках.

"...С моей точки зрения, однозначно это отравление находится в русле ползучего государственного переворота по смещению Путина и перехода ФСБ от опосредованной власти в России – через Путина – к непосредственной власти через своего представителя", – подчеркнул он.

Экс-разведчик КГБ Швец: Путин будет сидеть у себя в бункере и оттягивать свой конец. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, отравление, Алеся Бацман, Юрий Швец, президент
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