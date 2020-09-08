Фейгин: Большой обмен был авансом Зеленскому от Путина в надежде, что тот будет более податливым, чем Порошенко

В отсутствие перспективы местных выборов в ОРДЛО у Москвы нет желания говорить об обмене пленными с Украиной. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил российский правозащитник и общественный деятель Марк Фейгин.

"Вероятность добиться освобождения украинских политзаключенных при [президенте РФ Владимире] Путине абсолютно исключается по простой причине: Москва полностью вышла из системы международного права. Она декларирует условную приверженность, но, напомню, 1 июля приняты поправки в конституцию, которые устраняют приоритет норм международного права в области прав человека над национальным законодательством. Этот путь раньше был закрыт и будет закрыт до тех пор, пока Россия не вернется в международное правовое поле", – сказал правозащитник.

Он убежден, что Кремль не станет сейчас заниматься обменом содержащихся в РФ украинских политзаключенных.

"По прошествии года со дня так называемого большого обмена, который состоялся 7 сентября 2019 года, стало совершенно очевидно: это был аванс [президенту Украины Владимиру] Зеленскому со стороны Путина в надежде на то, что тот будет в отношении Крыма и Донбасса более податливый, чем Петр Порошенко, пойдет на уступки. Зеленскому было важно показать, что он эффективнее своего предшественника, и на коротком этапе он смог это сделать. После ситуация кардинально изменилась. Переломной точкой стал саммит в Париже 9 декабря прошлого года. Был расчет, что там украинская власть подпишет окончательное соглашение, по которому в ОРДЛО пройдут местные выборы, будут изменения в Конституции, амнистия в отношении сепаратистов. А этого не произошло. Поэтому у Москвы сейчас вообще нет мотивации проводить обмен, особенно тех, политзаключенных, которые содержатся на территории РФ", – сказал собеседник.

По его мнению, в ближайшее время ситуация не изменится из-за сложной международной обстановки.

"Саммит глав "Нормандской четверки" с весны переносился. Его точно не будет как минимум до окончания местных выборов в Украине. И в отсутствие перспективы местных выборов в ОРДЛО у Москвы нет желания заниматься обменом. Лучше продолжать держать заложников. А среди них люди, арестованные еще в 2014 году, вроде Валентина Выговского. Он сидит в той же кировской колонии, где содержали моего бывшего подзащитного журналиста Романа Сущенко, и судьба Выговского печальна, потому что его бросил адвокат, некто Новиков (Выговского защищал Илья Новиков, который сейчас является адвокатом пятого президента Украины Петра Порошенко. – "ГОРДОН"). В целом не приходится рассчитывать на какое-то решение вопроса. Ситуация ухудшилась и в части международного давления: Западу есть чем заниматься, Украина ушла с повестки дня, все ждут санкций по Беларуси и за отравление Алексея Навального. А это плохой фон для того, чтобы Кремль говорил об обмене, пытаясь задобрить Запад", – отметил Фейгин.

Он подчеркнул, что Украина практически оказалась отрезанной от своих граждан, содержащихся в российских тюрьмах, потому что не поддерживает контакт с адвокатами и правозащитниками в РФ.

"Без адвокатского корпуса из людей, не подконтрольных Лубянке, вы не сможете поддерживать контакт с политзаключенными. Это независимое звено обеспечивает процесс информационно, политически и так далее. Сейчас Украина отрезана от своих граждан, которые находятся в застенках РФ. При отсутствии этого канала гражданского общества внутри самой России невозможно стимулировать процесс обсуждения судьбы украинских политзаключенных в РФ на международном уровне. А потом, раньше в этих играх по обмену прямо или косвенно принимал участие [глава политсовета партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардеп] Виктор Медведчук. Сейчас Банковая не хочет видеть Медведчука в качестве посредника. Вроде как посредником должен был выступать альянс [заместителя главы администрации президента России Дмитрия] Козака и [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака, но он не работает. Финальное решение все равно принимает Зеленский, а он не готов жертвовать суверенитетом Украины. В силу этих причин вероятность обмена нулевая", – пояснил Фейгин.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, а также другие незаконно удерживаемые Россией украинцы: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович.

России передали, в частности, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова, бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха, которого называют ключевым свидетелем по делу о крушении самолета рейса МН17, осужденного за участие в террористической организации россиянина Виктора Агеева и других.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "первый этап" договоренностей между ним и российским лидером Владимиром Путиным выполнен.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, на территории России и аннексированного Крыма находится 115 украинских политзаключенных, 12 из них – в критическом состоянии.

7 сентября украинские политзаключенные и их родственники обратились к Верховной Раде с просьбой ускорить процесс их освобождения, также провести парламентское расследование по вопросу затягивания процесса возвращения граждан Украины, удерживаемых в России, а также инициировать разработку нормативно правовой базы о гарантиях предоставления политзаключенным их членам семей, оставшимся без кормильца.