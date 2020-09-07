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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

За прошедший год число украинских политзаключенных в России увеличилось – Полозов

После так называемого большого обмена в сентябре 2019 года в российских тюрьмах на материке и в оккупированном Крыму удерживалось 113 человек, на сегодняшний день – 135. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

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Полозов с украинскими моряками, вернувшимися на родину в рамках обмена с Россией удерживаемыми лицами
Полозов с украинскими моряками, вернувшимися на родину в рамках обмена с Россией удерживаемыми лицами
Фото: Nikolai Polozov / Facebook

7 сентября 2019 года в Украину вернулись 24 военных моряка и 11 политических заключенных. После этого прогресс в переговорном процессе об освобождении удерживаемых Россией украинских политзаключенных отсутствовал, написал адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Если сразу после указанного обмена в российских тюрьмах на материке и в оккупированном Крыму удерживалось 113 человек, то на сегодняшний день – 135, сообщил он.

"Почти год вообще не заявлялось о каком-либо прогрессе в переговорном процессе об освобождении удерживаемых Россией украинских политзаключенных. Только в конце августа стало известно о списке на 22 человека", – написал Полозов.

Он заявил, что из всех незаконно удерживаемых в российских тюрьмах украинцев сотня – это крымские татары.

"Даже по российским меркам массовые обыски и задержания в Крыму являются из ряда вон выходящим явлением", – подчеркнул адвокат.

По его мнению, никто из украинских политзаключенных не верит в российскую систему правосудия и все понимают, что единственный способ вернуться к своим близким – это политические договоренности об освобождении украинских политзаключенных.

"Отдельный вопрос – это "юридическая очистка". Например, после освобождения Эдема Бекирова российские правоохранители и суд объявили его в розыск, сделав вид, что им ничего не известно о его освобождении в рамках обмена", – напомнил Полозов.

Он сообщил, что дело украинских моряков тоже не закрыто, а лишь приостановлено.

"Совершенно очевидно, что динамика захватов новых заложников и фабрикация подобного рода дел неутешительная. Людей будут продолжать хватать, мучить в СИЗО и колониях, особенно в оккупированном Крыму. Без внятной стратегии защиты прав своих граждан от агрессии российских силовых структур эти захваты будут постоянно повторяться в замкнутом цикле. Освободить украинских политзаключенных можно будет, только разорвав этот порочный круг", – написал Полозов.

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3377751942290178

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину были захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка, двое из которых – сотрудники СБУ. Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Дело против них в РФ не закрыли.

В январе 2020 года в РФ приостановили следствие в отношении украинских военных моряков.

Теги: Россия, Крым, Украина, Керченский пролив, аннексия, Николай Полозов, политзаключенные, обмен удерживаемыми лицами
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