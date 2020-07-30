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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Полозов: Количество дел о шпионаже в Крыму будет расти. Чем сильнее паранойя в Кремле, тем выше активность органов безопасности

ФСБ РФ активизировала работу по выявлению таких преступлений, как шпионаж и государственная измена, особенно много подобных кейсов в Крыму, сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский адвокат Николай Полозов.

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Полозов: ФСБ РФ демонстрирует властям свою пользу
Полозов: ФСБ РФ демонстрирует властям свою пользу
Фото: Nikolai Polozov / Facebook

В Крыму активно работают российские службы безопасности и разведка, поэтому количество дел о шпионаже будет увеличиваться. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил российский адвокат Николай Полозов.

"В последнее время идет активизация работы органов ФСБ по таким преступлениям, как шпионаж и государственная измена. Особенно много подобных кейсов в Крыму. Тут можно говорить о деле Ивана Яцкина, обвиняемого в госизмене, которого я защищаю. Галина Довгополая, которая имела отношение к Черноморскому флоту и обвинялась в госизмене. Из последних в России – дело бывшего журналиста издания "Коммерсантъ" Ивана Сафронова, которого подозревают в шпионаже. Сказать, где имел место шпионаж, а где сфабрикованное дело, затруднительно, потому что эти дела, как правило, засекречены. Но то, что органы безопасности таким образом формируют себе позитивную статистику и оправдывают бюджеты, которые выделяются на их функционирование, – совершенно очевидно. Они демонстрируют властям свою пользу – дескать, ловим шпионов изменников", – отметил Полозов.

По его мнению, для спецслужб в Крыму сейчас особенно благоприятная обстановка.

"Территория активно колонизируется российскими властями. На полуострове активно работают органы госбезопасности и разведка. Иногда людей могут провоцировать на совершение правонарушений. Думаю, количество дел о шпионаже и государственной измене дальше будет только расти. Чем сильнее паранойя в Кремле, тем выше активность органов безопасности, которые занимаются выявлением подобных преступлений", – сказал адвокат.

Он не исключил возможности, что новость о задержании моряка могла появиться сейчас для отвлечения внимания населения от задержания в Беларуси боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

"Спецслужбы зачастую используют определенные информационные поводы, чтобы отвлечь внимание от чего-то либо, наоборот, на чем-то сфокусировать внимание. Я бы не исключал взаимосвязь между этими событиями. Тем более что обвинения, которые власти Беларуси предъявляют к задержанным, тяжкие – это подготовка теракта. Здесь уже игра со стороны белорусских властей, потому что у [президента Беларуси Александра] Лукашенко есть свои задачи. Но я пока не вижу прямой связи между этими событиями", – резюмировал Полозов.

30 июля Федеральная служба безопасности РФ объявила о задержании в оккупированном Севастополе военнослужащего Черноморского флота РФ, который якобы сотрудничал с украинской военной разведкой. Против него открыли уголовное дело по статье "госизмена".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, Севастополь, шпионаж, Кремль, ФСБ, аннексия, Николай Полозов, госизмена, спецслужбы, обвинение, Иван Яцкин, Галина Довгополая
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