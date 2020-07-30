ФСБ заявила о задержании моряка Черноморского флота РФ, который передавал секретные сведения Украине

Военнослужащего Черноморского флота РФ, который якобы сотрудничал с Главным управлением разведки Минобороны Украины, обвиняют в государственной измене.

Федеральная служба безопасности РФ 30 июля объявила о задержании в оккупированном Севастополе военнослужащего Черноморского флота РФ, который якобы сотрудничал с украинской военной разведкой. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

"В Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", – сказано в заявлении.

В отношении задержанного открыли уголовное дело по статье госизмена. Его взяли под стражу.

Других деталей в сообщении ФСБ не приводится.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.