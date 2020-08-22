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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В новый список на обмен удерживаемыми лицами включены более 20 крымских татар – Зеленский

В разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новый список на обмен удерживаемыми лицами включен крымский татарин Руслан Сулейманов, трехлетний сын которого недавно погиб в аннексированном Крыму.

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Зеленский рассказал о новом списке на обмен
Зеленский рассказал о новом списке на обмен
Фото: EPA

В новый список на обмен удерживаемыми лицами входят более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщила пресс-служба главы Украинского государства 22 августа.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также президент Украины выразил благодарность главе Турецкой Республики за отстаивание прав и интересов крымских татар и содействие в освобождении граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Зеленский отметил, что необходимо продолжать работу в этом направлении.

"У нас есть новый список, куда входят более 20 крымских татар, незаконно удерживаемых Россией. Среди них – отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов", – сказал президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Обмен в формате "всех на всех" предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

7 августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время около 100 украинских граждан, удерживаемых на Донбассе, могут вернуться домой в рамках обмена на сепаратистов.

13 августа Зеленский заявил, что украинская сторона передала ОБСЕ обновленные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Теги: Россия, Крым, Украина, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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