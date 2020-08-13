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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина передала ОБСЕ обновленные списки на обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО – Зеленский

В обновленном списке на обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО, который украинская сторона передала ОБСЕ, около 100 человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Ждем когда другая сторона предоставит свой список
Зеленский: Ждем когда другая сторона предоставит свой список
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

В рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона передала ОБСЕ обновленные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом сегодня в ходе брифинга в Борисполе Киевской области заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы в ОБСЕ передали новый список, в ОБСЕ подтвердили наш список на обмен. Там около ста человек. Сейчас мы ждем с этой стороны, что они тоже предоставят свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате, Украина-Россия-ОБСЕ, когда может технически уже проводиться обмен", – сказал украинский президент. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Обмен в формате "всех на всех" предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

7 августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время около 100 украинских граждан, удерживаемых на Донбассе, могут вернуться домой в рамках обмена на сепаратистов

Теги: Украина, ОБСЕ, Донбасс, Владимир Зеленский, война на Донбассе, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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