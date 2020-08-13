На Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один погиб

13 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих, один из них погиб.

На территории Донецкой области 13 августа двое украинских военнослужащих из состава Объединенных сил (ОС) отклонились от маршрута следования и подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один из них погиб, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Восток" в Facebook.

Второй военнослужащий получил ранения, его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

12 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский разведчик.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.



Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.