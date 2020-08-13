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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один погиб

13 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих, один из них погиб.

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В Донецкой области погиб украинский военный, еще один получил ранения
В Донецкой области погиб украинский военный, еще один получил ранения
Фото: pixabay.com

На территории Донецкой области 13 августа двое украинских военнослужащих из состава Объединенных сил (ОС) отклонились от маршрута следования и подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один из них погиб, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Восток" в Facebook.

Второй военнослужащий получил ранения, его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

https://www.facebook.com/otueast/posts/295204221905325

12 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский разведчик.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Теги: Россия, Донецк, Украина, взрыв, Донбасс, военные, военнослужащий, погибшие
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