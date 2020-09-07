Сенцов: Жизнь покажет, что Украина более перспективное, ценностное государство, чем Россия, которая превращается в тюрьму

Украина должна продемонстрировать жителям аннексированного Крыма, что в Украине лучше, чем в России. Об этом заявил крымчанин, украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов в интервью "Крым.Реалии".
По его словам, любой человек, если не акцентировать внимание на гражданских или политических активистах, хочет жить в спокойствии и получать зарплату.
"Те, кто переметнулся под Россию, кто не был активно за Россию и Путина и не держался Украины, "болото" так называемое, они пошли в Россию. Потому что им показали, что там будет лучше жить. Там лучше жить особо не стало", – сказал Сенцов.
Украина должна показать, что в Украине лучше, чем в России, подчеркнул Сенцов.
"Пока мы тоже не можем этого продемонстрировать. Патриотическая часть – за нас. Те, кто напротив, – мы их уже не переубедим. С украинцами, крымскими татарами нас объединяют общие ценности. С так называемым болотом – жизнь покажет, что Украина более перспективное, ценностное государство, чем Россия, которая превращается в тюрьму", – сказал режиссер.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.
Вернулся Сенцов в Украину из колонии в РФ 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.