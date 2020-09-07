Сенцов: Жизнь покажет, что Украина более перспективное, ценностное государство, чем Россия, которая превращается в тюрьму

Жители аннексированного Крыма со временем увидят, что Украина – более перспективное государство, чем Россия. Об этом сказал украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов.

Украина должна показать, что здесь жить лучше, чем в России – Сенцов Фото: ЕРА

Украина должна продемонстрировать жителям аннексированного Крыма, что в Украине лучше, чем в России. Об этом заявил крымчанин, украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов в интервью "Крым.Реалии".

По его словам, любой человек, если не акцентировать внимание на гражданских или политических активистах, хочет жить в спокойствии и получать зарплату.

"Те, кто переметнулся под Россию, кто не был активно за Россию и Путина и не держался Украины, "болото" так называемое, они пошли в Россию. Потому что им показали, что там будет лучше жить. Там лучше жить особо не стало", – сказал Сенцов.

Украина должна показать, что в Украине лучше, чем в России, подчеркнул Сенцов.

"Пока мы тоже не можем этого продемонстрировать. Патриотическая часть – за нас. Те, кто напротив, – мы их уже не переубедим. С украинцами, крымскими татарами нас объединяют общие ценности. С так называемым болотом – жизнь покажет, что Украина более перспективное, ценностное государство, чем Россия, которая превращается в тюрьму", – сказал режиссер.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.