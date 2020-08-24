Сенцов: Если мы согласимся на условия России, ничего не закончится

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов считает, что гибридная война России против Украины продолжится в том или ином виде еще, может, столетие.

Сенцов: Сказать, что мы движемся в Россию, не могу. Однако мы делаем все, чтобы не усиливать конфликт с Россией Фото: EPA

Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что Украине нельзя соглашаться на условия России. Об этом он сказал в интервью "Фактам", которое опубликовано 24 августа.

"Если мы сейчас согласимся на условия России, ничего же не закончится. До тех пор, пока они полностью не уничтожат дух украинской независимости и не сделают всю страну своей провинцией Малороссией, они не успокоятся. Вот и все. Эта гибридная война продолжится в том или ином виде еще, может, столетие. Поэтому нужно быть к этому готовыми", – считает режиссер.

По его словам, Украине надо понимать, как строится внешняя политика России, как мыслят россияне и их руководители.

"Сказать, что мы движемся в Россию намеренно, не могу. Однако мы делаем все, чтобы не усиливать конфликт с Россией и как-то постепенно его заглушать. Но ведь это приведет не к решению проблемы, а к новым виткам развития "русского мира" в Украине", – отметил Сенцов.

Он уверен, что власти действуют "по собственным внутренним ощущениям, не осознавая, что это ошибка".

"Они считают, что если мы как-то замиримся с этой страной, это будет правильно. То есть они плывут, не понимая куда", – подчеркнул Сенцов.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.