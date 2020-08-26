Сенцов: Украинский язык – один из наших символов и инструментов независимости

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что в быту продолжает общаться на русском языке, однако публикации в социальных сетях начал писать на украинском.

Сенцов: До войны я украинский хорошо понимал, но вообще не разговаривал и не писал нормально Фото: ЕРА

Украинский язык является одним из символов и инструментов независимости Украины. Об этом в интервью изданию "Факты" заявил украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов.

"В быту продолжаю общаться на русском, но пишу посты на украинском, стараюсь больше разговаривать с носителями языка. Все, кто знает меня, отмечают прогресс… Украинский язык – это один из наших сегодняшних маркеров и важных символов и инструментов независимости", – подчеркнул Сенцов.

По его мнению, если бы в Украине не шла война, языковой вопрос не был бы проблемным.

"До войны я украинский хорошо понимал, но вообще не разговаривал и не писал нормально. Учил в школе, но у нас этот предмет преподавали слабо. Сейчас это осознанный выбор. Считаю, что правильно знать украинский язык и говорить на нем. Если бы не было войны, это не было бы проблемой. А война есть. И "русский мир" никуда не делся", – отметил Сенцов.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты, заявлял, что этот закон приняли "без широкого обсуждения с общественностью". "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – сказал тогда Зеленский.

На пресс-конференции 20 мая 2020 года президент Зеленский назвал языковой вопрос в Украине "искусственным".

В интервью изданию "Главком", которое вышло 27 мая, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что выступает за пересмотр языкового закона. "Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены", – отметил он. 1 июня активисты, недовольные позицией спикера, устроили акцию протеста под Верховной Радой. Они принесли плакаты с надписями "Разумков, суши лапти", "Наша мова – наша зброя", "Язык до Ростова доведет" и другие.