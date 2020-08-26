ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Сенцов: Украинский язык – один из наших символов и инструментов независимости

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что в быту продолжает общаться на русском языке, однако публикации в социальных сетях начал писать на украинском.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сенцов: До войны я украинский хорошо понимал, но вообще не разговаривал и не писал нормально
Сенцов: До войны я украинский хорошо понимал, но вообще не разговаривал и не писал нормально
Фото: ЕРА

Украинский язык является одним из символов и инструментов независимости Украины. Об этом в интервью изданию "Факты" заявил украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов.

"В быту продолжаю общаться на русском, но пишу посты на украинском, стараюсь больше разговаривать с носителями языка. Все, кто знает меня, отмечают прогресс… Украинский язык – это один из наших сегодняшних маркеров и важных символов и инструментов независимости", – подчеркнул Сенцов.

По его мнению, если бы в Украине не шла война, языковой вопрос не был бы проблемным.

"До войны я украинский хорошо понимал, но вообще не разговаривал и не писал нормально. Учил в школе, но у нас этот предмет преподавали слабо. Сейчас это осознанный выбор. Считаю, что правильно знать украинский язык и говорить на нем. Если бы не было войны, это не было бы проблемой. А война есть. И "русский мир" никуда не делся", – отметил Сенцов.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты, заявлял, что этот закон приняли "без широкого обсуждения с общественностью". "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – сказал тогда Зеленский.

На пресс-конференции 20 мая 2020 года президент Зеленский назвал языковой вопрос в Украине "искусственным".

В интервью изданию "Главком", которое вышло 27 мая, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что выступает за пересмотр языкового закона. "Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены", – отметил он. 1 июня активисты, недовольные позицией спикера, устроили акцию протеста под Верховной Радой. Они принесли плакаты с надписями "Разумков, суши лапти", "Наша мова – наша зброя", "Язык до Ростова доведет" и другие.

Теги: Украина, русский язык, война, украинский язык, Олег Сенцов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Педан рассказал, почему не показывает свою жену
Педан рассказал, почему не показывает свою жену
Посетителям Венской оперы запретили кричать "Браво!"
Посетителям Венской оперы запретили кричать "Браво!"
  Роман Агаты Кристи "Десять негритят" выйдет во Франции под другим названием
  Роман Агаты Кристи "Десять негритят" выйдет во Франции под другим названием
  "Залишимось друзями". Группа "Фіолет" выпустила песню на трех языках. Видео
  "Залишимось друзями". Группа "Фіолет" выпустила песню на трех языках. Видео
"Цветы лечат". Заразившаяся COVID-19 Фреймут позировала с букетом
"Цветы лечат". Заразившаяся COVID-19 Фреймут позировала с букетом
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Режиссер "Лары Крофт" Утхауг снимет фильм "Тролль"
Режиссер "Лары Крофт" Утхауг снимет фильм "Тролль"
Имбирный с мятой и зеленый с лимоном. Бундхен рассказала о семейной традиции чаепития
Имбирный с мятой и зеленый с лимоном. Бундхен рассказала о семейной традиции чаепития
"Поза странная". Бадоев в кимоно показал голый торс
"Поза странная". Бадоев в кимоно показал голый торс
Могилевская поделилась снимком из гримерки
Могилевская поделилась снимком из гримерки
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
Невеста старшего сына Бекхэмов призналась в симпатии к его сестре
Невеста старшего сына Бекхэмов призналась в симпатии к его сестре
Малахова обнародовала фото своей машины, на капот которой опустился боллард
Малахова обнародовала фото своей машины, на капот которой опустился боллард
"Так сексуально". 45-летняя Лонгория показала фигуру в купальнике
"Так сексуально". 45-летняя Лонгория показала фигуру в купальнике
Поклонники приняли 44-летнюю Уизерспун за ее 20-летнюю дочь
Поклонники приняли 44-летнюю Уизерспун за ее 20-летнюю дочь
  "Ой не ходи, Грицю". Экс-участница "Х-фактора 10" Navka сняла клип на Синевире. Видео
  "Ой не ходи, Грицю". Экс-участница "Х-фактора 10" Navka сняла клип на Синевире. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS