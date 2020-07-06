Данилов: Никакого второго государственного, русского, языка у нас быть не может

Вторым языком в Украине мог бы стать английский, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Украинской правде" высказал мнение, что в Украине не должно быть русского языка в качестве второго государственного.

"У меня есть свое видение по многим вопросам, я его никогда не скрывал и не скрываю. Я таким родился свободным в городе Красный Луч [Луганской области], меня улица воспитывала определенное время. Есть вещи, например, вопрос языка – это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может – не потому, что его не надо изучать, его надо знать. Если мы говорим об Украине – должен быть только государственный украинский язык", – подчеркнул Данилов.

По его мнению, вторым государственным в Украине может быть английский.

"Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь", – добавил секретарь СНБО.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты, заявлял, что этот закон приняли "без широкого обсуждения с общественностью". "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – сказал тогда Зеленский.

На пресс-конференции 20 мая 2020 года президент Зеленский назвал языковой вопрос в Украине "искусственным".

В интервью изданию "Главком", которое вышло 27 мая, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что выступает за пересмотр языкового закона. "Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены", – отметил он. 1 июня активисты, недовольные позицией спикера, устроили акцию протеста под Верховной Радой. Они принесли плакаты с надписями "Разумков, суши лапти", "Наша мова – наша зброя", "Язык до Ростова доведет" и другие.