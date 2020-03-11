Совет Федерации РФ одобрил закон о признании украинцев и белорусов носителями русского языка без экзамена

Закон, который одобрила верхняя палата российского парламента, еще должен подписать президент РФ. Документ упрощает получение российского гражданства гражданами Украины и Беларуси, которые свободно владеют русским языком.

Верхняя палата российского парламента – Совет Федерации – на заседании 11 марта одобрила закон о признании граждан Украины и Беларуси, свободно владеющих русским языком, его носителями без прохождения собеседования, сообщается на сайте верхней палаты.

Закон был разработан во исполнение перечня поручений президента РФ, он вносит изменения в закон "О гражданстве Российской Федерации".

В законе указано, что носителями русского языка без экзамена могут быть признаны украинцы и белорусы, которые свободно владеют русским языком, и они или их прямые родственники живут или ранее постоянно проживали на территории РФ, Российской империи или СССР (в пределах российской границы). Для этого они обязаны будут лично подать соответствующее заявление. Порядок подачи таких заявлений определит федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Нижняя палата парламента – Госдума – одобрила этот закон 5 марта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что этот закон упростит процедуру получения гражданства РФ украинцами и белорусами.

"Мы избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией", – цитирует его пресс-служба Госдумы.

Закон еще должен подписать президент России. Он вступит в силу спустя 90 дней после подписания.

Сейчас закон "О гражданстве Российской Федерации" предусматривает, что получить гражданство РФ может иностранный гражданин или лицо без гражданства, которые признаны носителями русского языка. А признать лицо носителем русского языка может только специальная комиссия по результатам собеседования.

По данным МВД РФ, в 2019 году российское гражданство получили 299 422 гражданина Украины, еще 155 863 украинца проживали в РФ по видам на жительство.