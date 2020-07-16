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"Очевидных признаков нет". Языковой омбудсмен ответил на вопрос о притеснении русского языка в Украине

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень считает, что вопрос языка в стране поднимается искусственно.

Кремень: Русский язык развивается
Кремень: Русский язык развивается
Фото: Тарас Кремінь / Facebook

В Украине нет признаков притеснения русского языка. Об этом уполномоченный Украины по защите государственного языка Тарас Кремень заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 16 июля.

"Думаю, очевидных признаков этого нет. Единственное, что на языковой почве в отдельных регионах возникают вопросы, не имеющие ничего общего с реальными", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Языковой омбудсмен подчеркнул, что "русский язык развивается".

"Если посмотреть на язык наших медиа, на общение, в частности в Киеве, конечно, никто не притесняет. Но все, что касается сферы использования государственного языка в профессиональной деятельности, то здесь исключительно необходимо выполнение языкового закона", – считает он.

На вопрос, является ли языковой вопрос искусственным в Украине, омбудсмен ответил: "Мне кажется, что да".

"Если бы украинские политики в начале независимости этот вопрос бы решили не только тем, что отметили украинский язык как государственный в 10-й статье [Конституции], а появился бы соответствующий документ и функционировали бы госпрограммы по развитию украинского языка, такой ситуации бы не было. А таких документов не было с 2010 года. Не было бы языкового Майдана, не было бы закона Кивалова–Колесниченко, которым предлагалось ввести региональный язык. Я думаю, этого могло бы не быть, если бы не было искусственного подогрева языкового очага", – объяснил Кремень.

Согласно Конституции, единственный государственный язык в Украине – украинский.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский язык является обязательным для использования по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты, заявлял, что этот закон приняли "без широкого обсуждения с общественностью". "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – говорил Зеленский.

На пресс-конференции 20 мая 2020 года президент Зеленский назвал языковой вопрос в Украине "искусственным".

В интервью изданию "Главком", которое вышло 27 мая, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что выступает за пересмотр языкового закона. "Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены", – отметил он. 

Сейчас на рассмотрении КС находится представление, авторы которого просят проверить документ на предмет соответствия Основному закону.

Теги: Украина, русский язык, украинский язык, омбудсмен, Тарас Кремень
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