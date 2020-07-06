ГОРДОН
 
 
Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин

Журналист.


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За русский язык обычно борются те, кто не хочет знать какой-либо еще язык. Это борьба за одноязычие. То есть за отсталость

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Очень поддерживаю секретаря СНБО Данилова по вопросу о языке. Не знать английского сегодня – это как не уметь читать и писать 100 лет назад. Хотя бы на минимальном уровне английский нужен. Если бы у нас было менее зашоренное общество, уже перевели бы систему образования на английский как основной.

Но поскольку у нас все еще доминируют люди XX века, сформировавшиеся в изоляции и воспитавшие или воспитывающие таких же себе на замену, этим мы как общество не занимаемся.

А вот за русский язык обычно борются те, кто агрессивно не хочет знать какой-либо еще язык, кроме русского. Это борьба за одноязычие фактически. То есть за отсталость.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: русский язык, английский язык, Дмитрий Литвин, Алексей Данилов
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