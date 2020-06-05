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55% украинцев считают, что в будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык – опрос

27% опрошенных уверены, что русский язык является угрозой для независимости Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

В 2019 году в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
В 2019 году в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
Фото: depositphotos.com

55,5% украинцев считают, что в будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык. Об этом свидетельствуют опубликованные 5 июня результаты опроса Киевского международного института социологии.

27% опрошенных уверены, что русский язык является угрозой для независимости Украины.

В то же время 29,8% респондентов придерживаются мнения, что в будущем Украина сделает русский язык вторым государственным. А 48,8% опрошенных ответили, что русский язык является историческим наследием Украины, которое нужно развивать.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты, заявлял, что этот закон приняли "без широкого обсуждения с общественностью". "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – сказал тогда Зеленский.

На пресс-конференции 20 мая 2020 года президент Зеленский назвал языковой вопрос в Украине "искусственным".

В интервью изданию "Главком", которое вышло 27 мая, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что выступает за пересмотр языкового закона. "Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены", – отметил он. 1 июня активисты, недовольные позицией спикера, устроили акцию протеста под Верховной Радой. Они принесли плакаты с надписями "Разумков, суши лапти", "Наша мова – наша зброя", "Язык до Ростова доведет" и другие.

Теги: Украина, русский язык, соцопрос, украинский язык, независимость, КМИС
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