Срок полномочий Лукашенко закончится 5 ноября – Тихановская

Экс-кандидат в президенты Беларуси, оппозиционерка Светлана Тихановская призвала мировое сообщество определиться, как относиться к действующему президенту страны Александру Лукашенко после 5 ноября.

Тихановская: В нашей стране мы знаем, что Лукашенко уже не наш президент Фото: ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет иметь властных полномочий после 5 ноября, считает экс-кандидат в президенты, оппозиционерка Светлана Тихановская. Об этом она заявила во время экономического форума в Польше, пишет "Укринформ".

"Я хочу, чтобы все страны подумали, как они будут относиться к этому лицу после 5 ноября. В нашей стране мы знаем, что он уже не наш президент, он фальсифицировал выборы", – сказала она.