Срок полномочий Лукашенко закончится 5 ноября – Тихановская

Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет иметь властных полномочий после 5 ноября, считает экс-кандидат в президенты, оппозиционерка Светлана Тихановская. Об этом она заявила во время экономического форума в Польше, пишет "Укринформ".
"Я хочу, чтобы все страны подумали, как они будут относиться к этому лицу после 5 ноября. В нашей стране мы знаем, что он уже не наш президент, он фальсифицировал выборы", – сказала она.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
19 августа Центризбирком Беларуси сообщил, что инаугурация Лукашенко состоится в течение двух месяцев, но точная дата пока неизвестна.
Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, говорила, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. Лукашенко в августе заявлял, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.
В интервью российским СМИ 8 сентября он сказал, что "возможно, немного пересидел" на посту президента. Он не исключил проведения повторных выборов главы государства, но сказал, что не готов "просто так уйти".