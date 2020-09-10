Туск предложил номинировать супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира

Будет сильный сигнал, если Евросоюз выдвинет белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея на получение Нобелевской премии мира. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

По официальным данным, победу на президентских выборах в Беларуси одержал Лукашенко, однако альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской Фото: ЕРА

Белорусскую оппозиционерку, соперницу президента Беларуси Александра Лукашенко на президентских выборах Светлану Тихановскую и ее мужа, который до сих пор находится в тюрьме, нужно номинировать на Нобелевскую премию мира.

Об этом заявил в своем Twitter бывший премьер-министр Польши, экс-президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск.

"Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира", – написал Туск.

По словам экс-премьера Польши, это нужно сделать для того, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые принимали участие "в этом самом мирном движении за многие годы".