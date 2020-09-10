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Туск предложил номинировать супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира

Будет сильный сигнал, если Евросоюз выдвинет белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея на получение Нобелевской премии мира. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

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По официальным данным, победу на президентских выборах в Беларуси одержал Лукашенко, однако альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской
По официальным данным, победу на президентских выборах в Беларуси одержал Лукашенко, однако альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской
Фото: ЕРА

Белорусскую оппозиционерку, соперницу президента Беларуси Александра Лукашенко на президентских выборах Светлану Тихановскую и ее мужа, который до сих пор находится в тюрьме, нужно номинировать на Нобелевскую премию мира.

Об этом заявил в своем Twitter бывший премьер-министр Польши, экс-президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск.

"Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира", – написал Туск.

По словам экс-премьера Польши, это нужно сделать для того, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые принимали участие "в этом самом мирном движении за многие годы".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов, в том числе Тихановская – жена белорусского блогера и оппозиционера Сергея Тихановского. Он был претендентом в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации. Тогда он решил предложить кандидатуру своей жены Светланы – и ее зарегистрировали.

Самого Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". 29 июля ему продлили арест до 29 сентября.

14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. 

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко. Сама оппозиционерка находится в Литве.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

Теги: Беларусь, Польша, выборы, оппозиция, Нобелевская премия, Дональд Туск, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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