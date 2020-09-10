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Европейские дипломаты пришли к Алексиевич, чтобы защитить ее

Европейские дипломаты пришли в квартиру к одному из лидеров белорусской оппозиции, лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич. Фото с писательницей обнародовала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

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После заявления Алексиевич к ней приехали журналисты и дипломаты
После заявления Алексиевич к ней приехали журналисты и дипломаты
Фото: EPA

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде 9 сентября опубликовала в Twitter фотографию, сделанную в квартире писательницы, лауреата Нобелевской премии и члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Светланы Алексиевич. 

С писательницей сфотографировались европейские дипломаты.

"Преследования, аресты и принудительное изгнание оппозиции из Беларуси являются серьезным нарушением права на мирные протесты. Рада поделиться этой фотографией, сделанной минуту назад в Минске со Светланой Алексеевич в окружении европейских дипломатов, в числе которых и шведский", – отметила Линде.

Заместитель посла Литвы в Беларуси Аста Андрияускене рассказала The Insider, что дипломаты ЕС прибыли сразу же, как только Алексиевич заявила, что к ней пытаются попасть неизвестные. 

"Когда мы [с послом Литвы Андрюсом Пулокасом] приехали, здесь уже было много журналистов, много людей и пара микроавтобусов. Мы позвали других послов ЕС, и приехали послы Германии, Польши, Швеции, Словакии, Чехии", – рассказала Андрияускене.

Пулокас сказал BNS, что дипломаты прибыли к Алексиевич, чтобы защитить ее от вероятного задержания. Он отметил, что пока писательница "склонна просто оставаться там, где она находится,  в своей квартире, и быть символом и героем белорусского народа". 

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. 

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко. Сама оппозиционерка находится в Литве.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

В президиум координационного совета вошли семь человек: Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сотрудник Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова и уволенный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Алексиевич – единственный член президиума координационного совета оппозиции, который остается на свободе. Остальные были задержаны или выехали за границу. 

Утром 9 сентября Алексиевич сообщила, что в ее квартиру пытаются попасть неизвестные

"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последним [юриста] Максима Знака", – отметила она в своем заявлении.

Теги: Беларусь, Швеция, Светлана Светличная, дипломаты, протесты в Беларуси
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