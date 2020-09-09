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В квартиру белорусской оппозиционерки Алексиевич пытаются попасть неизвестные

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уверяет, что вместо тех членов совета, которых уже посадили или выдворили из страны, придут сотни других.

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Алексиевич последняя из членов президиума координационного совета, которая все еще в Беларуси и находится на свободе
Алексиевич – последняя из членов президиума координационного совета, которая все еще в Беларуси и находится на свободе
Фото: EPA

В квартиру писательницы, лауреата Нобелевской премии и члена президиума координационного совета белорусской оппозиции пытаются попасть неизвестные. Об этом она сообщила в заявлении белорусской правозащитной организации ПЭН-центр, которая объединяет журналистов, писателей и поэтов.

"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последним Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. [Президент Беларуси Александр] Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ", – отметила она.

Алексиевич подчеркнула, что люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что победят.

"Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья. А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им. Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь", – отмечается в заявлении.

TUT.BY в Telegram сообщает, что утром Алексиевич в двери звонили неизвестные, но она им не открыла и попросила журналистов приехать к ней. Вскоре к ее подъезду подъехали два автомобиля с дипломатическими номерами.

Алексиевич – последняя из членов координационного совета, которая все еще в Беларуси и находится на свободе. Остальные члены президиума или задержаны, или находятся за границей. В частности, представитель Минского тракторного завода Сергей Дылевский и доверенное лицо оппозиционерки Светланы Тихановской Ольга Ковалькова были задержаны сотрудниками ОМОН 24 августа у проходной МТЗ. С 5 сентября Ковалькова находится в Польше.

31 августа задержали еще одного члена президиума, Юлию Власову. Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко выехал в Польшу 2 сентября, в интервью ТАСС он заявил, что ему поставили ультиматум – или он покидает страну, или его привлекают к уголовной ответственности.

Марию Колесникову задержали утром 7 сентября в Минске. Вместе с еще двумя членам совета – Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым – ее пытались выдворить в Украину, но оппозиционерка порвала свой паспорт. Она находится у белорусских пограничников.

Юриста Максима Знака задержали утром 9 сентября.

Теги: Беларусь, задержание, Светлана Алексиевич, протесты в Беларуси
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