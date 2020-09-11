Бульвар Шоубиз
 
11 сентября, 2020
 
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"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко

Российский юморист Максим Галкин снял сцену отчета президента Беларуси Александра Лукашенко перед российским коллегой Владимиром Путиным о перехвате разговоров западных лидеров.

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Галкин снялся в роли Лукашенко и Путина
Галкин снялся в роли Лукашенко и Путина
Скриншот: maxgalkinru / Instagram

Российский юморист Максим Галкин 10 сентября на своей странице в Instagram опубликовал сцену, посвященную разговору лидера Беларуси Александра Лукашенко и российского президента Владимира Путина. 

"После успешной операции по перехвату переговоров Варшава – Берлин наши разведчики перехватили еще несколько переговоров", – сказал "Лукашенко". 

Он уточнил, что белорусы получили важную информацию, в частности о российском оппозиционере Алексее Навальном, который после предполагаемого отравления веществом класса "Новичок" проходит лечение в Германии. 

"Навальный очнулся и сразу же стал звонить кому-то в Россию. Читаю запись разговора: "Алло! Алло! Срочно заберите меня отсюда. Здесь ужасная медицина, все плохо, рубли поменять очень сложно, люблю Путина, хочу домой". Пожалуйста, документ", – сказал "президент Беларуси". 

"Путин" заметил, что все это звучит неправдоподобно.

"Согласен! Пункт, что рубли поменять сложно, – это очень неправдоподобно", – ответил его собеседник. 

"Лукашенко", докладывая о перехвате разговоров западных лидеров, сообщил "Путину" о заказе канцлером ФРГ Ангелой Меркель пиццы "Четыре сыра". "Президент РФ" удивился, а что же здесь подозрительного. 

"Как что? Кто ж заказывает в пиццерии четыре сыра? Это явно шифр. И дальше: "Добавьте грибов". Она же говорит прямым текстом: "Добавьте!". Это значит: навалите. Навалите – это подразумевается Навальный. А грибы – это отравление", – объяснил "Лукашенко". 

Дальше он пожаловался, что у него нет космонавта Валентины Терешковой, чтобы думать о вечном, а не о победе на следующих выборах, и сказал, что в Беларуси нет пандемии COVID-19.

"Все должны работать. (...) У нас демократия: кто не хочет работать, есть самоизоляция в тюрьме. Есть статья за тунеядство", – отметил он.

По поводу протестов "Лукашенко" сказал, что люди кричат "Уходи!" не ему, а 2020 году, а если протесты не закончатся, он объявит пандемию.

Роли Лукашенко и Путина исполнил сам Галкин.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, протесты, демократия, переговоры, президент, Максим Галкин, пародия, тюрьмы, пандемия
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