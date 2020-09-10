Бульвар Шоубиз
 
10 сентября, 2020
 
Новости

"Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа

Российская певица Алла Пугачева снялась в программе "Музыкалити", которую ведет ее муж, шоумен Максим Галкин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Пугачевой в апреле исполнился 71 год
Пугачевой в апреле исполнился 71 год
Скриншот: ТО "Gazgolder" / YouTube

71-летняя российская певица Алла Пугачева стала героиней программы "Музыкалити". Видео разметили на YouTube-канале ТО "Gazgolder". Она вместе с певцом Бастой обсудила треки начинающих и альтернативных музыкантов.

Программу ведет муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин.

Зрители проекта отреагировали на появление певицы.

"Вот Пугачева харизматичная. И вообще не складывается впечатление, что ей 70+ лет. Она как-то свежее и адекватнее большинства предыдущих гостей даже. Это круто", – написал sad boy.

"Алла Борисовна чем то [голливудского актера] Аль Пачино что ли напоминает", – отметил SHETMR __.

"Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", – заявил Gani Azhikenov.

ВИДЕО
Видео:ТО "Gazgolder" / YouTube

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок.

В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Теги: Алла Пугачева, музыка, видео, Максим Галкин, певица, Баста, Аль Пачино, шоумен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Британский журналист Хардинг: Нынешние русские шпионы – это не мрачные солдафоны, а обычные люди, олигархи, бизнесмены, студенты
  Британский журналист Хардинг: Нынешние русские шпионы – это не мрачные солдафоны, а обычные люди, олигархи, бизнесмены, студенты
  "Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону
  "Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Кто стоял за подготовкой спецслужб к захвату власти в России
Записки бывшего подполковника КГБ: Кто стоял за подготовкой спецслужб к захвату власти в России
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Димопулос за кулисами "Танцев со звездами" танцевала с Арзуманяном и поцеловала его. Видео
Димопулос за кулисами "Танцев со звездами" танцевала с Арзуманяном и поцеловала его. Видео
"Антитіла" позировали на пешеходном переходе в стиле The Beatles. Фото
"Антитіла" позировали на пешеходном переходе в стиле The Beatles. Фото
  "2067: Петля времени". Вышел трейлер фильма с Коди Смит-Макфи. Видео
  "2067: Петля времени". Вышел трейлер фильма с Коди Смит-Макфи. Видео
"Вся планета против". Глюк'oZу осудили за подарки дочери
"Вся планета против". Глюк'oZу осудили за подарки дочери
Квиткова рассказала о последствиях аварии, в которую попала в конце лета
Квиткова рассказала о последствиях аварии, в которую попала в конце лета
Винник позировал, обнимая Шоптенко. Фото
Винник позировал, обнимая Шоптенко. Фото
Тодоренко рассказала, кто занимается воспитанием сына, пока они с мужем работают
Тодоренко рассказала, кто занимается воспитанием сына, пока они с мужем работают
Меладзе предстанет перед судом
Меладзе предстанет перед судом
  Королева рассказала об отношениях с экс-мужем Николаевым
  Королева рассказала об отношениях с экс-мужем Николаевым
"Шикардос". Никитюк показала "бесконечные" ноги
"Шикардос". Никитюк показала "бесконечные" ноги
21-летний сын Билык: Мы с Алисой обручены
21-летний сын Билык: Мы с Алисой обручены
  "Не молчите!" alyona alyona сняла в новом клипе журналистку Луговую, которая была избита в поезде. Видео
  "Не молчите!" alyona alyona сняла в новом клипе журналистку Луговую, которая была избита в поезде. Видео
  "Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
  "Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
Шовковский завел дома львенка со скверным характером. Фото
Шовковский завел дома львенка со скверным характером. Фото
"Это мотивирует". Участник шоу "Танцы со звездами" Цимбалюк пожаловался на отсутствие выходных
"Это мотивирует". Участник шоу "Танцы со звездами" Цимбалюк пожаловался на отсутствие выходных
"Красотка Лулу". Супруг Рики Мартина показал годовалую дочь
"Красотка Лулу". Супруг Рики Мартина показал годовалую дочь
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS