71-летняя Пугачева показала язык

44-летний российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал фото с 71-летней женой, певицей Аллой Пугачевой.
"Не дождетесь, сплетники", – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Сплетников – лесом. Или всех – в сад!" – отметил в комментариях актер Нахим Шифрин.
О каких именно сплетнях идет речь, Галкин в посте не указал.
В программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ предположили, что Пугачева и Галкин находятся на грани развода.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.