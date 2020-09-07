71-летняя Пугачева показала язык

71-летняя певица Алла Пугачева позировала со своим 44-летним мужем, шоуменом Максимом Галкиным.

Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года Фото: maxgalkinru / Instagram

44-летний российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал фото с 71-летней женой, певицей Аллой Пугачевой.

"Не дождетесь, сплетники", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Не дождётесь, сплетники * Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 6 Сен 2020 в 8:13 PDT

"Сплетников – лесом. Или всех – в сад!" – отметил в комментариях актер Нахим Шифрин.

О каких именно сплетнях идет речь, Галкин в посте не указал.

В программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ предположили, что Пугачева и Галкин находятся на грани развода.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.