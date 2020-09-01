71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих детей в школу

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг 71-летней певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео школьной линейки своих детей, шестилетних Лизы и Гарри.
"Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья", – написал он.
В видео Галкин находится за кадром и появляется только в финале. В ролике присутствует Пугачева, которая выбрала для мероприятия мини-юбку белого цвета, черную куртку на молнии и мокасины на шнуровке. Лиза и Гарри надели школьную форму. Галкин – рубашку в красно-белую клетку.
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Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тётя, дядя и кузина, няни и друзья *
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.
У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.