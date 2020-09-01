71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих детей в школу

Российская певица Алла Пугачева с супругом, шоуменом Максимом Галкиным, отвела детей, Лизу и Гарри, в первый класс.

Галкин и Пугачева: Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли Фото: maxgalkinru / Instagram

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг 71-летней певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео школьной линейки своих детей, шестилетних Лизы и Гарри.

"Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья", – написал он.

В видео Галкин находится за кадром и появляется только в финале. В ролике присутствует Пугачева, которая выбрала для мероприятия мини-юбку белого цвета, черную куртку на молнии и мокасины на шнуровке. Лиза и Гарри надели школьную форму. Галкин – рубашку в красно-белую клетку.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.