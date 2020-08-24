Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео

Российская певица Алла Пугачева и ее шестилетний сын Гарри Галкин вместе занялись садом.

Сыну Пугачеву, Гарри Галкину, шесть лет Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео, снятое в саду возле своего замка в подмосковной деревне Грязь.

"Семейные садовые радости", – написал он.

В ролике показано, как шестилетний сын Галкина Гарри вместе со своей мамой, певицей Аллой Пугачевой, обрезает сухие ветки.

Дочь Галкина и Пугачевой, шестилетняя Лиза в ролике сначала находится с мамой и братом, а позже – одна возле дома.

"Дайте ребенку хоть помечтать!" – говорит она и закрывает калитку.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.



У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.