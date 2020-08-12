"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео, снятое в поле в подмосковной деревне Грязь, где он проживет с семьей в замке.
"Замок, поле, семья, родной простор", – написал он и сопроводил пост хештегом #россия.
В ролике запечатлена жена Галкина, певица Алла Пугачева, гуляющая по полю с детьми, Лизой и Гарри.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики прокомментировали публикацию.
"Какое же душевное видео получилось! Потрясающе! До мурашек. Максим, у вас чудесная семья!" – написала eleonora_sandulenko.
"Гаррик маме уже до плеча достает. Время летит, дети растут. Жизнь!" – прокомментировала angelina.nelina.
"Здорово. Алла счастлива, это очень круто", – заявила elz3762.
"Помещики", – отметил v_5138.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.
У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.