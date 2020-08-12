"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, снял на видео ее прогулку с их шестилетними детьми, Лизой и Гарри.

Пугачева провела время с детьми на природе Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео, снятое в поле в подмосковной деревне Грязь, где он проживет с семьей в замке.

"Замок, поле, семья, родной простор", – написал он и сопроводил пост хештегом #россия.

В ролике запечатлена жена Галкина, певица Алла Пугачева, гуляющая по полю с детьми, Лизой и Гарри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Замок, поле, семья, родной простор #россия Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 12 Авг 2020 в 4:48 PDT

Подписчики прокомментировали публикацию.

"Какое же душевное видео получилось! Потрясающе! До мурашек. Максим, у вас чудесная семья!" – написала eleonora_sandulenko.

"Гаррик маме уже до плеча достает. Время летит, дети растут. Жизнь!" – прокомментировала angelina.nelina.

"Здорово. Алла счастлива, это очень круто", – заявила elz3762.

"Помещики", – отметил v_5138.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.