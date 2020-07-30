"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом

Сын российской певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Гарри после просмотра мультфильма "Ну, погоди!" задал отцу жизненный вопрос.

Супруг российской певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал видео-вопрос, который его озадачил шестилетний сын Гарри.

"Пап? Папочка?! А почему у Волка всегда Заяц виноват? Почему? Он же ничего не делает?" – поинтересовался на камеру Гарри Галкин.

"Жизненный вопрос. Действительно, почему?" – подписал публикацию шоумен.

"Гаррик, мой хороший, сколько всего еще тебе предстоит узнать о несправедливости этой жизни", – ответил вместо Галкина азербайджанский певец Юсиф Эйвазов.

"И тут папочка завис", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Жизнь такая", – подсказывают ответ Галкину его подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Жизненный вопрос. Действительно, почему? Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 30 Июл 2020 в 3:43 PDT

Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.