"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом

Супруг российской певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал видео-вопрос, который его озадачил шестилетний сын Гарри.
"Пап? Папочка?! А почему у Волка всегда Заяц виноват? Почему? Он же ничего не делает?" – поинтересовался на камеру Гарри Галкин.
"Жизненный вопрос. Действительно, почему?" – подписал публикацию шоумен.
"Гаррик, мой хороший, сколько всего еще тебе предстоит узнать о несправедливости этой жизни", – ответил вместо Галкина азербайджанский певец Юсиф Эйвазов.
"И тут папочка завис", – прокомментировали публикацию фолловеры.
"Жизнь такая", – подсказывают ответ Галкину его подписчики.
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Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.