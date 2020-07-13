"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео

Российский шоумен Максим Галкин показал ролик, снятый во время совместного купания со своими детьми от российской певицы Аллы Пугачевой – Лизой и Гарри.

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как резвится в бассейне вместе со своими детьми, Лизой и Гарри.

"Переходим к водным процедурам", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Переходим к водным процедурам * Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 13 Июл 2020 в 1:33 PDT

Подписчики шоумена прокомментировали публикацию.

"Счастливая семья", – отметила ivanna6367.

"Дай Бог всем так жить, люди! Чтобы так жить, найдите свое дело и вкладывайте туда душу и силы! Прекрасная семья, детишки, а папулька молодец!" – написала inzhu_see.

"Дельфины", – прокомментировал deni_e95.

Галкин женат на российской певице Алле Пугачевой. Они оформили отношения 23 декабря 2011 года.

Пугачева – биологическая мать Гарри и Лизы, но вынашивала их другая женщина – суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.