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13 июля, 2020
 
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"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео

Российский шоумен Максим Галкин показал ролик, снятый во время совместного купания со своими детьми от российской певицы Аллы Пугачевой – Лизой и Гарри.

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Галкин: Переходим к водным процедурам
Галкин: Переходим к водным процедурам
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как резвится в бассейне вместе со своими детьми, Лизой и Гарри.

"Переходим к водным процедурам", – написал он.

Подписчики шоумена прокомментировали публикацию.

"Счастливая семья", – отметила ivanna6367.

"Дай Бог всем так жить, люди! Чтобы так жить, найдите свое дело и вкладывайте туда душу и силы! Прекрасная семья, детишки, а папулька молодец!" – написала inzhu_see.

"Дельфины", – прокомментировал deni_e95.

Галкин женат на российской певице Алле Пугачевой. Они оформили отношения 23 декабря 2011 года.

Пугачева – биологическая мать Гарри и Лизы, но вынашивала их другая женщина – суррогатная мать. 18 сентября 2019 года детям исполнилось шесть лет.

Теги: Алла Пугачева, дети, Максим Галкин, семья, Лиза Галкина, Гарри Галкин, ролик, бассейн
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