  Бабкина рассказала Галкину о своих галлюцинациях в реанимации

70-летняя российская певица Надежда Бабкина во время пребывания в состоянии искусственной комы в апреле 2020 года видела галлюцинации. О пережитом артистка рассказала в эфире передачи шоумена Максима Галкина "Музыкалити", которая выходит на YouTube-канале ТО "Gazgolder".
По словам Бабкиной, она видела некий свет в конце тоннеля, который описала как большую центрифугу, издающую во время перемещения жужжащий звук.
Когда центрифуга перестала двигаться, Бабкина пришла в сознание. Артистка отметила, что в состоянии комы не слышала никаких других звуков, кроме характерного жужжания.
7 апреля СМИ сообщили, что Бабкина введена в состояние искусственной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По информации MK.RU, артистка была доставлена в одну из частных клиник Москвы 1 апреля.
Введение артистки в кому было необходимо для поддержания ее здоровья в стабильном состоянии.
1 мая на своей странице в Instagram Бабкина заявила, что выписалась из больницы после "тяжелого заболевания".