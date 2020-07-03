Бульвар Шоубиз
 
03 июля, 2020
 
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Бабкина рассказала Галкину о своих галлюцинациях в реанимации

70-летняя российская певица Надежда Бабкина в апреле была госпитализирована с диагнозом пневмония и некоторое время находилась в состоянии искусственной комы. В разговоре с шоуменом Максимом Галкиным артистка описала пережитое.

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Спустя два месяца после выздоровления Бабкина рассказала о галлюцинациях во время комы
Спустя два месяца после выздоровления Бабкина рассказала о галлюцинациях во время комы
Фото: ngbabkina / Instagram

70-летняя российская певица Надежда Бабкина во время пребывания в состоянии искусственной комы в апреле 2020 года видела галлюцинации. О пережитом артистка рассказала в эфире передачи шоумена Максима Галкина "Музыкалити", которая выходит на YouTube-канале ТО "Gazgolder".

По словам Бабкиной, она видела некий свет в конце тоннеля, который описала как большую центрифугу, издающую во время перемещения жужжащий звук. 

Когда центрифуга перестала двигаться, Бабкина пришла в сознание. Артистка отметила, что в состоянии комы не слышала никаких других звуков, кроме характерного жужжания

ВИДЕО
Видео: ТО "Gazgolder" / YouTube


7 апреля СМИ сообщили, что Бабкина введена в состояние искусственной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По информации MK.RU, артистка была доставлена в одну из частных клиник Москвы 1 апреля. 

Введение артистки в кому было необходимо для поддержания ее здоровья в стабильном состоянии. 

1 мая на своей странице в Instagram Бабкина заявила, что выписалась из больницы после "тяжелого заболевания". 

Теги: Россия, пневмония, Максим Галкин, Надежда Бабкина, пандемия, коронавирус
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