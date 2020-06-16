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16 июня, 2020
 
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70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору

70-летняя российская певица Надежда Бабкина прокомментировала отношения с 40-летним бойфрендом, музыкантом Евгением Гором.

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Бабкина и Гор познакомились в 2003 году
Бабкина и Гор познакомились в 2003 году
Фото: ngbabkina / Instagram

70-летняя российская певица Надежда Бабкина заявила, что им с бойфрендом Евгением Гором, который моложе ее на 30 лет, нужно было думать о детях раньше. Об этом она рассказала в эфире передачи "Судьба человека" на канале "Россия 1".

"У меня сейчас уже трое внуков. Им надо время уделять. Ребенком некогда заниматься. Много упущено времени. Об общих детях надо было раньше думать", – заявила певица, отвечая на вопрос о возможных наследниках от Гора.

По словам Бабкиной, ее устраивает гражданский брак, поэтому она отказалась в свое время выходить за Гора замуж. 

ВИДЕО
Видео: Россия 1 / YouTube

Бабкина родилась в 1950 году в России. В 1975 году певица в браке с барабанщиком Владимиром Заседателевым родила сына Данилу. В 2010-м певица впервые стала бабушкой. Сейчас у 70-летней Бабкиной – один внук и две внучки.

Об отношениях с Гором Бабкина публично сообщила 17 лет назад. Пара познакомилась во время выступления Гора на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Настоящая фамилия партнера Бабкиной – Горшечков.

Теги: Россия, Надежда Бабкина, актриса, Евгений Гор
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