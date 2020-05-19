"Все труднее поверить в то, что она вообще болела". Надежда Бабкина после выхода из комы приступила к работе

Российская певица Надежда Бабкина, перенесшая двустороннюю пневмонию, пообещала историку моды Александру Васильеву устроить банный день.

Российский историк моды и ведущий программы "Модный приговор" на "Первом канале" Александр Васильев обнародовал фото и видео со своей коллегой по этой программе, певицей Надеждой Бабкиной, у которой подозревали коронавирус.

"Социальная дистанция хорошему настроению не помеха! Съемки новых выпусков программы "Модный приговор" продолжаются!" – написал он.

"Друзья, посмотрели ли вы новый выпуск "Модного приговора" с нашим участием после долгого перерыва?" – спросил он.

В ролике показан бэкстейдж съемки проекта. В ролике Бабкина отмечает, что одежда, которую выбрал Васильев, стройнит его. На замечание Васильева, что он на самом деле похудел, певица говорит, что после похудения он уже набрал вес.

"Наберу, когда приду к вам в сентябре. Тогда я покушаю от души. У вас всегда очень вкусно. Потом подъеду к вам в баню", – заявил историк моды.

Бабкина сказала, что посадит его в бочку. "А потом я как плесну на тебя ушат холодной воды! А потом попьем чайку и не только и разгоним тоску", – заявила она.

"Надежда выглядит настолько хорошо, что становится все труднее и труднее поверить в то, что она вообще болела и была в тяжелом состоянии", – отметила liza_liza_galaxy.

"COVID идет на пользу селебрити!" – написал z_ivan61.

7 апреля СМИ сообщили, что Бабкина введена в состояние искусственной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Певица была доставлена в одну из частных клиник Москвы 1 апреля.



Представитель певицы сообщил, что тест Бабкиной на коронавирус дал отрицательный результат, а ей поставлен диагноз "двусторонняя пневмония". Бойфренд певицы Евгений Гор, комментируя 18 апреля состояние Бабкиной, назвал его "сложным".